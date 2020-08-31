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Учителя и ученики украинских школ будут покупать защитные маски и антисептики за свой счет – Ирина Геращенко

Правительство президента Украины Владимира Зеленского не выделило средства на закупку медицинских масок для школьных коллективов, поэтому учителя и ученики будут вынуждены покупать их за свой счет. Об этом заявила народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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Геращенко заявила, что правительство Зеленского не выделило ни копейки на обеспечение школьных коллективов Украины масками и антисептиками
Геращенко заявила, что правительство Зеленского не выделило ни копейки на обеспечение школьных коллективов Украины масками и антисептиками
Фото: pixabay.com

На приобретение защитных масок для учащихся и педагогов школ правительство президента Украины Владимира Зеленского не выделило ни копейки. При этом у образовательной сферы забрали 5 млрд грн на борьбу с коронавирусом, заявила народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко во время согласительного совета 31 августа, сообщается на сайте телеканала "Прямий".

Она напомнила, что весной монобольшинство в Верховной Раде Украины направило на борьбу с COVID-19 65 млрд грн, забрав на эти цели у образовательной сферы 5 млрд грн.

"Сейчас на то, чтобы дети и учителя были обеспечены масками, не выделено ни копейки. 450 тыс. учителей за свои зарплаты (а они не получают $4 тыс., как некоторые обещали) будут покупать маски и антисептики", – сказала Геращенко.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с "оранжевым" уровнем педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с "желтым" и "зеленым" – "просто придерживаться определенной дистанции".

При этом по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 сентября в Украине начнется "нормальный" учебный год.

Теги: Ирина Геращенко, правительство, учебный год, дети, президент, инфекция, школа, Европейская солидарность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, антисептики
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