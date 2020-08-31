Учителя и ученики украинских школ будут покупать защитные маски и антисептики за свой счет – Ирина Геращенко

Правительство президента Украины Владимира Зеленского не выделило средства на закупку медицинских масок для школьных коллективов, поэтому учителя и ученики будут вынуждены покупать их за свой счет. Об этом заявила народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Геращенко заявила, что правительство Зеленского не выделило ни копейки на обеспечение школьных коллективов Украины масками и антисептиками Фото: pixabay.com

На приобретение защитных масок для учащихся и педагогов школ правительство президента Украины Владимира Зеленского не выделило ни копейки. При этом у образовательной сферы забрали 5 млрд грн на борьбу с коронавирусом, заявила народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко во время согласительного совета 31 августа, сообщается на сайте телеканала "Прямий".

Она напомнила, что весной монобольшинство в Верховной Раде Украины направило на борьбу с COVID-19 65 млрд грн, забрав на эти цели у образовательной сферы 5 млрд грн.

"Сейчас на то, чтобы дети и учителя были обеспечены масками, не выделено ни копейки. 450 тыс. учителей за свои зарплаты (а они не получают $4 тыс., как некоторые обещали) будут покупать маски и антисептики", – сказала Геращенко.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с "оранжевым" уровнем педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с "желтым" и "зеленым" – "просто придерживаться определенной дистанции".

При этом по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 сентября в Украине начнется "нормальный" учебный год.