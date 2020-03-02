Названа официальная причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

21 октября 2019 года в Полтавской области разбился вертолет, который пилотировал экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий считает причиной катастрофы человеческий фактор.

Причиной крушения вертолета Robinson R44 II UR-KTB у села Тарасенково в Полтавской области, которое произошло 21 октября 2019 года, стал человеческий фактор. Об этом говорится в окончательном отчете Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, который обнародован 2 марта.

Вертолетом управлял 43-летний Тарас Кутовой, бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Бюро пришло к выводу, что "пилот тщательно не проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", в частности не учел фактор погоды.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман", – сказано в отчете бюро.

Диспетчер предупредил пилота, что в Лубнах Полтавской области несколькими часами ранее был сильный туман, видимость до 100 метров. Пилот подтвердил получение информации ("Принял, по Лубнам видимость 100 метров"). В дальнейшем пилот на радиосвязь не выходил и на следующий запрос диспетчера не ответил.

Специалисты пришли к выводу, что Кутовой начал быстрое вертикальное снижение, чтобы разглядеть наземные ориентиры, задел лыжами шасси верхние ветви дерева на высоте 20 метров, после чего воздушная скорость Robinson резко снизилась.

"Далее пилот, вероятно, переместил рычаг общего шага вверх, чтобы выровнять вертолет и остановить быстрое снижение. Вертолет выровнялся в струю собственного несущего винта, требуя значительно увеличить мощность двигателя и необходимый общий шаг лопастей несущего винта. Вертолет начал входить в режим вихревого кольца (неуправляемое снижение с работающим двигателем). Выйти из этого режима полета возможно, только увеличив воздушную скорость путем снижения вертолета. Вероятно, пилотом была выполнена попытка увеличения воздушной скорости, но из-за малой высоты (менее 20 метров) вертолета произошли его столкновение с землей, разрушение и, как следствие, пожар", – заключили эксперты.

Причиной смерти пилота, согласно отчету, стали несовместимые с жизнью повреждения – разрушение анатомической целостности тела с многочисленными переломами костей скелета и разрывами внутренних органов.

Кутовой занимал пост министра аграрной политики и продовольствия в 2016–2018 годах. Удостоверение частного летчика получил 21 июня 2019 года, налет до гибели составлял 131 час 48 минут.