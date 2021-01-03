Не мог спуститься с Говерлы. В Карпатах нашли потерявшегося туриста

Турист из Херсона в одиночку отправился на Говерлу, потерял ориентировку и не мог спуститься с вершины. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

3 января в Карпатах потерялся турист их Херсона, об этом спасателям сообщила его жена, пишет пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В 15.50 к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из Херсона. Она сказала, что ее муж около 11.00 отправился на Говерлу, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается", – отметили в посте.

В поисково-спасательной операции были задействованы четыре человека. В 16.50 спасатели нашли заблудившегося туриста в районе Малой Говерлы. В помощи медиков он не нуждался.

Туриста доставили на учебно-спортивную базу "Заросляк", сообщили в ГСЧС.