Не выдержал трос. В Киеве спасатели уронили с высоты носилки с пострадавшим. Видео

Сообщается, что мужчина пытался догнать злоумышленников, укравших его вещи, но неудачно приземлился на крыше гаража, травмировав ногу. Самостоятельно спуститься на землю он уже не смог, поэтому вызвал спасателей.

Как видно на видео, спасатели попытались спустить пострадавшего с крыши, но один из тросов порвался, из-за чего носилки с мужчиной рухнули вниз.

На инцидент отреагировали в Киевской горгосадминистрации, отметив, что спасатели проведут внеочередную проверку и тестирование снаряжения, с которым работают.

По предварительной информации, мужчина не получил дополнительных травм в результате падения. Подчеркивается, что спасатели будут находиться на связи с пострадавшим и возьмут на контроль состояние его здоровья.