Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

В период праздников дежурят более 7 тыс. спасателей, задействованы девять воздушных судов Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

В период празднования новогодних и рождественских праздников ГСЧС обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме.

Так, с 9.00 25 декабря до 9.00 28 декабря 2021 года сотрудники ГСЧС проводят усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности.

"Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", – говорится в сообщении.

ГСЧС организовала взаимодействие с органами власти на всех уровнях на случай чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий, проверила источники противопожарного водоснабжения.

Отмечается, что инспекторский состав ГСЧС провел около 4,8 тыс. инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлекли около 20 тыс. руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий.

"Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В том числе около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных в праздновании новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей, 26 пиротехнических расчетов общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники; девять воздушных судов, в том числе четыре самолета и пять вертолетов", – добавили в ГСЧС.