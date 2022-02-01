Неприязненные отношения и долги. В полиции назвали версии, которые проверяют в связи со смертью Вирчиса

Вирчиса нашли повешенным в ночь на 28 января Фото: Ukrainian Boxing Federation﻿ / Facebook

"В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства", – добавили правоохранители.

Следствие проверяет, были ли у боксера проблемы в личной и профессиональной жизни.

"После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение", – отметили в НПУ.

Вирчиса похоронили 30 января в Киеве на Байковом кладбище, об этом сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook.