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ПРОИСШЕСТВИЯ

Неприязненные отношения и долги. В полиции назвали версии, которые проверяют в связи со смертью Вирчиса

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Вирчиса нашли повешенным в ночь на 28 января
Вирчиса нашли повешенным в ночь на 28 января
Фото: Ukrainian Boxing Federation﻿ / Facebook

Основными версиями смерти бывшего чемпиона Европы по боксу в супертяжелой категории Владимира Вирчиса следствие считает самоубийство или доведение до самоубийства. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства", – добавили правоохранители.

Следствие проверяет, были ли у боксера проблемы в личной и профессиональной жизни.

"После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение", – отметили в НПУ.

Вирчиса похоронили 30 января в Киеве на Байковом кладбище, об этом сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook.

https://www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation/posts/2016299281870138

Контекст:

Вирчиса нашли повешенным в ночь на 28 января. По факту смерти боксера правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Боксер накануне смерти требовал от бывшего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера вернуть ему долг. Об этом написало интернет-издание "Мост".

Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003–2004) и WBO (2005–2006), отмечается на сайте Федерации бокса Украины. На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев – одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

Теги: Украина, смерть, полиция, самоубийство, долги, правоохранители, уголовное производство, НПУ, Нацполиция
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