Найденный повешенным боксер Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг – СМИ

Вирчис (справа) поддерживал Мангера (слева) в ходе судебных заседаний по делу об убийстве Гандзюк Фото: Владимир Владимирович / Facebook

Сообщается, что инцидент произошел перед судебным заседанием по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

27 января Днепровский райсуд Киева продлил до 27 марта содержание под стражей Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину, обвиняемым в убийстве Гандзюк, писало УНН.

"Мост" со ссылкой на свидетелей отмечает, что Вирчис подсел к стеклянному кубу, в котором находился Мангер, и настойчиво просил его вернуть деньги. В ответ Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены".

"Предприятие с тобой на связи", – сказал Мангер Вирчису.

"Мост" напоминает, что Вирчис поддерживал Мангера в ходе судебных заседаний по делу об убийстве Гандзюк, хотел быть его поручителем.

Вирчиса, которому было 48 лет, нашли повешенным в Киеве у дома на улице Раисы Окипной в ночь на 28 января, сообщили в столичной полиции. По факту его смерти правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003–2004) и WBO (2005–2006), отмечается на сайте Федерации бокса Украины. На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев – одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

19 мая 2007 года, нокаутировав итальянского боксера Паоло Видоцу, Вирчис стал чемпионом Европы EBU (по версии Европейского боксерского союза).