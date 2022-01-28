Найденный повешенным боксер Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг – СМИ

Сообщается, что инцидент произошел перед судебным заседанием по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
27 января Днепровский райсуд Киева продлил до 27 марта содержание под стражей Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину, обвиняемым в убийстве Гандзюк, писало УНН.
"Мост" со ссылкой на свидетелей отмечает, что Вирчис подсел к стеклянному кубу, в котором находился Мангер, и настойчиво просил его вернуть деньги. В ответ Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены".
"Предприятие с тобой на связи", – сказал Мангер Вирчису.
"Мост" напоминает, что Вирчис поддерживал Мангера в ходе судебных заседаний по делу об убийстве Гандзюк, хотел быть его поручителем.
Вирчиса, которому было 48 лет, нашли повешенным в Киеве у дома на улице Раисы Окипной в ночь на 28 января, сообщили в столичной полиции. По факту его смерти правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003–2004) и WBO (2005–2006), отмечается на сайте Федерации бокса Украины. На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев – одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.
19 мая 2007 года, нокаутировав итальянского боксера Паоло Видоцу, Вирчис стал чемпионом Европы EBU (по версии Европейского боксерского союза).
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).
В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.
Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.
Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.
Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.
20 января 2022 года Киевский апелляционный суд оставил под стражей Мангера. Судьи рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов Мангера на решение Днепровского райсуда Киева о его аресте до 4 февраля без права выйти под залог.