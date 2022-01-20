ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве Гандзюк Мангера под арестом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мангер заявлял о своей невиновности
Мангер заявлял о своей невиновности
Фото: EPA

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 20 января сообщила пресс-служба суда.

Судьи рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов Мангера на решение Днепровского райсуда Киева о его аресте до 4 февраля без права выйти под залог.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского районного суда в Киеве от 7 декабря 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

Следствие считает Мангера заказчиком, а другого фигуранта Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убийство, арест, апелляционный суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
"Лечусь и крашусь". Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом
"Лечусь и крашусь". Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом
"Красивая дама". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь в кожаном облегающем топе
"Красивая дама". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь в кожаном облегающем топе
  "Ее подруги встречаются с олигархом". Андре Тан рассказал, почему летом расстался с девушкой
  "Ее подруги встречаются с олигархом". Андре Тан рассказал, почему летом расстался с девушкой
52-летняя Лопес показала свою тренировку в фитнес-зале, видео уже посмотрели более 5 млн раз
52-летняя Лопес показала свою тренировку в фитнес-зале, видео уже посмотрели более 5 млн раз
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (172840)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (145418)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (100912)
4
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (67339)
5
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (65034)
6
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (52057)
7
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (48271)
8
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (43252)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS