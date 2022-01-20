Апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве Гандзюк Мангера под арестом

Судьи рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов Мангера на решение Днепровского райсуда Киева о его аресте до 4 февраля без права выйти под залог.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского районного суда в Киеве от 7 декабря 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.