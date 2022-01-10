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ПОЛИТИКА

Убийство Гандзюк: ГБР закрыло дело о вероятной халатности полицейских

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Гандзюк умерла в ноябре 2018 года
Гандзюк умерла в ноябре 2018 года
Фото: Хто замовив Катю Гандзюк / Facebook

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) закрыло дело о вероятной служебной халатности сотрудников полиции Херсонской области, которые расследовали нападение на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк и могли способствовать побегу из Украины обвиняемого Алексея Левина. Об этом 10 января сообщает "Громадське", ссылаясь на ответ ГБР.

Ранее в отношении сотрудников Нацполиции Херсонской области было открыто производство по ст. 367 УКУ (служебная халатность).

"После проведения необходимых и достаточных для принятия законного решения следственных (разыскных) действий это производство было закрыто", – говорится в ответе.

Контекст:

Гандзюк – украинский политтехнолог, общественный деятель, блогер и журналист. В сентябре 2017 года она сообщала, что представитель Национальной полиции, начальник управления защиты экономики в Херсонской области Артем Антощук требует взятку у нее и первого заместителя мэра Игоря Козакова. По ее словам, Антощук угрожал "затаскать по допросам по левым делам всех, кто не платит дань, благо, шестерок у мусоров всегда в избытке, есть кому катать бессмысленные заявления".

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

Изначально правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Но позже полиция дважды меняла квалификацию: сначала – на "умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего", затем – на "покушение на убийство с особой жестокостью". В Министерстве внутренних дел Украины заявляли, что следствие рассматривает несколько версий инцидента, среди которых – служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

В материалах дела Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу правоохранителей и госорганов. В августе 2018 года Николая Новикова, задержанного и арестованного по подозрению в нападении на Гандзюк, отпустили из-под стражи.  В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В том же месяце участники группы "Кто убил Катю Гандзюк?" предположили, что глава Нацполиции Херсонской области Артур Мериков предупредил подозреваемого в организации нападения на Гандзюк криминального авторитета Алексея Левина, что за ним ведется наблюдение и ему лучше уехать, а подчиненные главы Нацполиции области якобы вели следствие по ложному следу. 

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы. Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: Херсон, убийство, Херсонская область, суды, активист, Государственное бюро расследований, полицейский, халатность, Екатерина Гандзюк, ГБР
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