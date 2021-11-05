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"Три года без Кати Гандзюк". В Украине прошли акции памяти убитой активистки. Фото

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Организаторы акции подчеркнули, что ни один из заказчиков покушения на Гадзюк еще не получил приговор
Организаторы акции подчеркнули, что ни один из заказчиков покушения на Гадзюк еще не получил приговор
Фото: bykvu.com

4 ноября, в третью годовщину смерти херсонской активисты Екатерины Гандзюк, в городах Украины, в частности в столице, прошли акции ее памяти. Об этом пишут "Буквы".

В Киеве несколько десятков человек собрались на Почтовой площади – у мурала с портретом Гандзюк и цитатой из ее поста в Facebook: "Давайте держаться вместе и прижиматься друг к другу. Потому что сначала они разберутся с левыми руками правых, потом с правыми руками мусоров, а потом доберутся и до нас – обычных п...здливых граждан". Такие же граффити во Львове и Харькове были закрашены неизвестными в 2020 году, писало НВ.

Люди пришли с плакатами: "Помню", "Следующие мы – обычные п...здливые граждане", "Три года без Кати Гандзюк" и другими.

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/427761255639448

Активисты жгли фаеры и скандировали: "Кто заказал Катю Гандзюк?" У мурала оставили лампадки и цветы.

Организаторы акции отметили на странице мероприятия в Facebook, что по делу об убийстве Гандзюк есть определенный прогресс, однако ни один из заказчиков все еще не получил приговор.

“Ни один из правоохранителей так и не получил наказание за саботаж и попытки слива дела. Мы внимательно следим за херсонскими полицейскими, причастными к произволу по делу Екатерины", – добавили они.

https://www.facebook.com/stas.yurchenko/posts/4650244668373617

Аналогичные акции памяти прошли в Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других городах.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года.

Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего). Активисты уверены, что в число заказчиков входят и другие люди.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: Киев, смерть, граффити, активист, мурал, Екатерина Гандзюк, акции протеста
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