"Три года без Кати Гандзюк". В Украине прошли акции памяти убитой активистки. Фото

В Киеве несколько десятков человек собрались на Почтовой площади – у мурала с портретом Гандзюк и цитатой из ее поста в Facebook: "Давайте держаться вместе и прижиматься друг к другу. Потому что сначала они разберутся с левыми руками правых, потом с правыми руками мусоров, а потом доберутся и до нас – обычных п...здливых граждан". Такие же граффити во Львове и Харькове были закрашены неизвестными в 2020 году, писало НВ.
Люди пришли с плакатами: "Помню", "Следующие мы – обычные п...здливые граждане", "Три года без Кати Гандзюк" и другими.
Активисты жгли фаеры и скандировали: "Кто заказал Катю Гандзюк?" У мурала оставили лампадки и цветы.
Организаторы акции отметили на странице мероприятия в Facebook, что по делу об убийстве Гандзюк есть определенный прогресс, однако ни один из заказчиков все еще не получил приговор.
“Ни один из правоохранителей так и не получил наказание за саботаж и попытки слива дела. Мы внимательно следим за херсонскими полицейскими, причастными к произволу по делу Екатерины", – добавили они.
Аналогичные акции памяти прошли в Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других городах.
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года.
Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего). Активисты уверены, что в число заказчиков входят и другие люди.
В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.
Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.
Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.
Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.
В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.