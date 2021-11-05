"Три года без Кати Гандзюк". В Украине прошли акции памяти убитой активистки. Фото

Организаторы акции подчеркнули, что ни один из заказчиков покушения на Гадзюк еще не получил приговор Фото: bykvu.com

В Киеве несколько десятков человек собрались на Почтовой площади – у мурала с портретом Гандзюк и цитатой из ее поста в Facebook: "Давайте держаться вместе и прижиматься друг к другу. Потому что сначала они разберутся с левыми руками правых, потом с правыми руками мусоров, а потом доберутся и до нас – обычных п...здливых граждан". Такие же граффити во Львове и Харькове были закрашены неизвестными в 2020 году, писало НВ.

Люди пришли с плакатами: "Помню", "Следующие мы – обычные п...здливые граждане", "Три года без Кати Гандзюк" и другими.

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Активисты жгли фаеры и скандировали: "Кто заказал Катю Гандзюк?" У мурала оставили лампадки и цветы.

Организаторы акции отметили на странице мероприятия в Facebook, что по делу об убийстве Гандзюк есть определенный прогресс, однако ни один из заказчиков все еще не получил приговор.

“Ни один из правоохранителей так и не получил наказание за саботаж и попытки слива дела. Мы внимательно следим за херсонскими полицейскими, причастными к произволу по делу Екатерины", – добавили они.

Аналогичные акции памяти прошли в Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других городах.