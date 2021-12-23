"Допросили… Рядом убийцы и их приспешники". Отец Гандзюк дал показания в суде по делу об убийстве дочери

"Допросили… Рядом убийцы и их приспешники. Самоуверенные, дерзкие, наглые. Трудно, Катя, больно. И так не хватает тебя рядом…" – написал Гандзюк.

ZN.UA отмечает, что на суде Гандзюк эмоционально обратился к судьям и всем собравшимся на заседании.

"80% кожи у Кати не было. Я часто задавался вопросом: а что было бы, если бы Катя выжила. У нее никогда бы не было волос на голове. Она бы никогда не надела короткий рукав платья. Она бы никогда не могла иметь обнаженную шею. У Кати не работала бы левая рука. У Кати не было бы правой молочной железы. У Кати была бы перекошена голова через рубцы, они все больше деформировали бы шею. У Кати перестал бы из-за рубцов закрываться левый глаз, рано или поздно до слепоты из-за пересыхания роговицы глаза", – сказал он.