"Допросили… Рядом убийцы и их приспешники". Отец Гандзюк дал показания в суде по делу об убийстве дочери

"Допросили… Рядом убийцы и их приспешники. Самоуверенные, дерзкие, наглые. Трудно, Катя, больно. И так не хватает тебя рядом…" – написал Гандзюк.
ZN.UA отмечает, что на суде Гандзюк эмоционально обратился к судьям и всем собравшимся на заседании.
"80% кожи у Кати не было. Я часто задавался вопросом: а что было бы, если бы Катя выжила. У нее никогда бы не было волос на голове. Она бы никогда не надела короткий рукав платья. Она бы никогда не могла иметь обнаженную шею. У Кати не работала бы левая рука. У Кати не было бы правой молочной железы. У Кати была бы перекошена голова через рубцы, они все больше деформировали бы шею. У Кати перестал бы из-за рубцов закрываться левый глаз, рано или поздно до слепоты из-за пересыхания роговицы глаза", – сказал он.
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года.
Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего). Активисты уверены, что в число заказчиков входят и другие люди.
В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.
Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.
Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.
Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.
В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.