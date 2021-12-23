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"Допросили… Рядом убийцы и их приспешники". Отец Гандзюк дал показания в суде по делу об убийстве дочери

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31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне
Фото: Катерина Гандзюк / Facebook

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк – Виктор Гандзюк – дал показания в суде по делу об убийстве дочери. Об этом он сообщил 22 декабря в Facebook.

"Допросили… Рядом убийцы и их приспешники. Самоуверенные, дерзкие, наглые. Трудно, Катя, больно. И так не хватает тебя рядом…" – написал Гандзюк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2964151830511960&id=100007515160271

ZN.UA отмечает, что на суде Гандзюк эмоционально обратился к судьям и всем собравшимся на заседании.

"80% кожи у Кати не было. Я часто задавался вопросом: а что было бы, если бы Катя выжила. У нее никогда бы не было волос на голове. Она бы никогда не надела короткий рукав платья. Она бы никогда не могла иметь обнаженную шею. У Кати не работала бы левая рука. У Кати не было бы правой молочной железы. У Кати была бы перекошена голова через рубцы, они все больше деформировали бы шею. У Кати перестал бы из-за рубцов закрываться левый глаз, рано или поздно до слепоты из-за пересыхания роговицы глаза", – сказал он.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года.

Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего). Активисты уверены, что в число заказчиков входят и другие люди.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: убийство, активист, Екатерина Гандзюк, суд, заседание
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