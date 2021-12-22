Нашли в контейнерах с бананами. Одесская прокуратура завершила расследование о контрабанде 80 кг кокаина из Эквадора

Расследование проводилось по фактам контрабанды наркотиков в особо крупных размерах, а также их приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины).
"По данным следствия, три члена международной преступной группировки, граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов Одесской области", – отметили в релизе.
В августе этого года правоохранители нашли в технологических полостях двух морских рефрижераторных контейнеров, которые перевозили бананы, 100 брикетов с кокаином. Эксперты установили, что в них содержалось 80 кг наркотиков.
"Стоимость изъятой партии кокаина на черном рынке составляет ориентировочно $20 млн. По ходатайству прокуратуры подельникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", – заявили в прокуратуре.
В Офисе генпрокурора Украины отметили, что члены международной группировки ввозили наркотики из Эквадора в страны Западной Европы, в том числе в Украину.
9 августа Офиса генпрокурора Украины сообщил, что в Одессе задержали организатора и двоих участников наркогруппировки по факту контрабанды кокаина в страны ЕС.
В СБУ со ссылкой на данные Интерпола сообщили, что задержанные причастны к деятельности "одной из крупнейших в мире преступных организаций ндрангета", а стоимость изъятого кокаина составила $10 млн по ценам черного рынка.
Ндрангета, как пишет "ВВС News Україна", это крупная итальянская организованная преступная группировка. Хотя Ндрангета не так известна, как сицилийская коза ностра и неаполитанская каморра, однако, по мнению экспертов, она не поступаются им по влиянию.
Сферой интересов ндрангета считают транспортировку наркотиков. По оценкам правоохранителей, клан отвечает за ввоз большей части кокаина в Европу. А ежегодный доход группировки оценивают в 50 млрд евро, что позволяет ндрангета иметь связи в других странах Европы и мира.