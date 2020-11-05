Одесские правоохранители расследуют нехватку рельсов почти на 1 млн грн

Мастеру производственного подразделения регионального филиала "Укрзалізниці" сообщили о подозрении в служебной халатности и подлоге.

В филиале обнаружили нехватку рельсов на почти 1 млн грн Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители расследуют служебную халатность на Одесской железной дороге, вследствие которой появилась недостача рельсов на почти 1 млн грн. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мастеру производственного подразделения регионального филиала "Укрзалізниці" сообщили о подозрении в служебной халатности и подлоге.

"Выяснено, что из-за халатного отношения к хранению вверенного ему имущества на предприятии образовалась нехватка материальных ценностей – материалов верхнего строения пути – почти на 1 млн грн. Более того, с целью скрыть указанные убытки и избежать ответственности за допущенную халатность чиновник вносил в отчетность ложные сведения о полном фактическом наличии пропавшего имущества предприятия", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.