Одесский суд арестовал четырех граждан Израиля, подозреваемых в контрабанде 122 кг кокаина

Арестованные иностранцы, подозреваемые в контрабанде кокаина из Латинской Америки, могут выйти под залог 30 млн грн каждый, сообщила Госпогранслужба Украины.

Приморский райсуд Одессы 27 октября арестовал на два месяца с правом выйти под залог четырех граждан Израиля, подозреваемых в контрабанде кокаина. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Размер залога определен в сумме 30 млн грн для каждого арестованного.

О задержании четырех граждан Израиля стало известно 24 октября. По данным следствия, они причастны к контрабанде кокаина из Латинской Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

"Брикеты с кокаином были спрятаны в конструкции промышленного оборудования для холодной гибки металла, контейнер с которым в конце августа прибыл из Южной Америки через Одесский морской порт. Чтобы получить наркотики, спецназовцам "Дозора" пришлось мощным бензорезом распиливать металлические конструкции станка. Всего было изъято 114 брикетов с кокаином, маркированных значком "МАМ". Общий вес брутто обнаруженного наркотика составил 122 кг. Стоимость такой партии на черном рынке составляет $40 млн", - сообщили в ГПСУ.

Иностранцам сообщили о подозрении по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарств). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

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