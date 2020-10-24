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ПРОИСШЕСТВИЯ

Одному из мужчин, избивших сержанта Сил спецопераций ВСУ Деева, сообщили о подозрении

Правоохранители нашли обоих мужчин, избивавших ветерана, участника АТО сержанта Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Ивана Деева, которые скрылись до приезда правоохранителей; одному из них сообщили о подозрении.

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Деева избили 16 октября
Деева избили 16 октября
Фото: Миколай Потоцький / Facebook

Одному из мужчин, которые в центре Киева избили ветерана, участника АТО сержанта Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Ивана Деева, сообщили о подозрении в хулиганстве. Об этом идет речь в релизе, опубликованном на сайте Нацполиции 24 октября.

Правоохранители не называют имен фигурантов, но, судя по обстоятельствам, речь идет именно об инциденте, который произошел с Деевым 16 октября.

Полиция выяснила, что между Деевым и водителем BMW возник конфликт из-за первоочередности проезда: водитель и пассажир BMW избили Деева, водителя Audi, и его жену.

"Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще и пассажир BMW, который начал бить не только водителя Audi, но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия", – сказано в сообщении.

Полицейским удалось найти нападавших. О подозрении по ст. ч. 2 ст. 296 (хулиганство) сообщили одному из них.

Имен водителя и пассажира BMW правоохранители не называют. По данным журналиста, главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, один из нападавших – "отсидевший за убийство и разбой донецкий теневой миллионер Юрий Свиридов", второй – уроженец Черниговской области Павел Степанченко.

Бутусов рассказал в Facebook, что конфликт между Деевым, Свиридовым и Степанченко произошел после того, как на перекрестке машину сержанта подрезал BMW, который внезапно остановился и создал аварийную ситуацию.

"Деев ехал с женой Людмилой, они сделали замечание водителю, в ответ последовали ругательства и оскорбления. Из машины выскочило двое здоровых мужчин, которые вытащили Ивана из машины и избили его – у него перелом гайморовой пазухи, телесные повреждения средней тяжести. Жену Ивана нападавшие отбросили на землю, у нее перелом фаланги пальца. Ржали и чувствовали себя очень радостно и уверенно. Как сообщили "Цензор.НЕТ" источники в полиции, один из нападавших подал заявление в полицию, что это Деев напал на него первым", – написал журналист.

Деев, по его словам, 16 октября выехал из дому впервые после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19.

Сержант Иван Деев из 8-го полка спецназначения был в плену боевиков "ЛНР". Он вернулся домой в рамках обмена удерживаемыми лицами в 2019 году. Как рассказал Бутусов, Деева подвергали нечеловеческим пыткам в плену у боевиков.

"В результате многократных пыток электротоком Деев получил инсульт и тяжелую травму сердца. В результате трех тяжелых травм у Ивана в голове образовалась киста. Ивану выбили 20 зубов. У него нарушения речи, заикание. Он провел в подвалах луганских тюрем два года и 10 месяцев. В 35 лет Иван является инвалидом войны, у него слабое здоровье", – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4781372098569715

Теги: полиция, нападение, хулиганство, BMW, правоохранители, АТО, ЛНР, подозрение, Audi, ветеран, травмы
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