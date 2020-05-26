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Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении сотруднику ГРУ РФ по делу о госизмене переводчика Гройсмана

Замруководителя протокола бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов был признан виновным в госизмене и выдан России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Офис генпрокурора объявил о подозрении в подстрекательстве к госизмене сотруднику ГРУ России, который предположительно завербовал Ежова.

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Ежов (второй слева) на встрече Владимира Гройсмана и тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй в июле 2017 года
Ежов (второй слева) на встрече Владимира Гройсмана и тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй в июле 2017 года
Фото: kmu.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины сообщил начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ (подразделение раньше называлось Главным управлением разведки) о подозрении в подстрекательстве должностного лица Кабинета Министров Украины к госизмене. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 26 мая.

Имени подозреваемого гражданина РФ ведомство не называет.

"По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины [Владимира Гройсмана], с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины", – сказано в сообщении.

Офис генпрокурора добавил, что украинец был признан виновным в совершении государственной измены в пользу спецслужб РФ и в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами был передан Российской Федерации.

Имя осужденного украинца в сообщении не указано, но речь идет о переводчике Гройсмана Станиславе Ежове. Он был задержан Службой безопасности Украины 20 декабря 2017 года по подозрению в работе на российские спецслужбы.

В прокуратуре заявляли, что Ежов отправлял стенограммы и аудиозаписи встреч премьер-министра Владимира Гройсмана с мировыми лидерами на электронную почту "елена прекрасная" на yandex.ru.

В конце августа 2019-го Ежов заключил соглашение о признании вины и вышел на свободу, 7 сентября он уехал в Москву вместе с еще 34 лицами, которых Украина выдала России. Он утверждал, что собирается вернуться в Украину.

Теги: Россия, Украина, разведка, ГРУ, следствие, госизмена, Станислав Ежов, Офис генпрокурора
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