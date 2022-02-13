Около 200 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине по Днепру в Черкасской области

Льдина с рыбаками дрейфовала в направлении Полтавской области Фото: dsns.gov.ua

Позвонивший в службу спасения рыбак рассказал, что происшествие случилось на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области.

На место происшествия отправились дежурные спасатели, водолазы и водный патруль полиции.

"Двумя рыболовными баркасами к берегу было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, к медицинским работникам за помощью никто не обращался, добавили в ГСЧС.

Спасатели напомнили, что нельзя выходить на лед, когда нет устойчивых морозов.