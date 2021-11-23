В Черном море перевернулась лодка с украинскими рыбаками, погибли три человека – ГСЧС

"От дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую дюралевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились три человека", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что спасатели добрались к месту происшествия на резиновой лодке и вытащили из воды тела двух человек – 1949-го и 1961 года рождения. Их отвезли на берег.

"Продолжались поиски третьего мужчины, 1967 года рождения, тело которого не найдено. Сегодня поиски продолжены", – отметили в ведомстве.

Остров Березань расположен в двух километрах от материковой части Украины.