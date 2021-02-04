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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Он как поднялся 20 лет назад?" Поджигатель "Эпицентра" заявил, что хотел отомстить владельцу торгового центра

Правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области. Он заявил, что видел ранее владельца торгового центра, но не знает, как он сейчас выглядит.

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Персонал и посетители торгового центра, где произошел пожар, были эвакуированы
Персонал и посетители торгового центра, где произошел пожар, были эвакуированы
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Мужчина, который сегодня поджег здание торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области, хотел отомстить владельцу. Видео с соответствующими показаниями опубликовала 2 ноября полиция Николаевской области на своем YouTube-канале.

"Владелец "Эпицентра" настоящий – он как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался. И мешками эти уши и носы морозил и отправлял в Европу. Таким образом он зарабатывал деньги. За это я ему и отомстил", – заявил он.

На вопрос, знаком ли он с владельцем "Эпицентра", задержанный ответил: "Я видел его, знаю. Но как сейчас выглядит он, не знаю, может, он пластику сделал".

Полицейские также представили рассказ об инциденте старшего охранника торгового центра. Он заявил, что услышал, как сработала пожарная сигнализация, в громкоговоритель просил работников и покупателей покинуть здание.

"При выходе из кабинета я встретил работника супермаркета, который сказал, что его облили какой-то жидкостью и подожгли. Он получил ожоги. Я пошел дальше и увидел, что горят ковровые изделия", – сказал мужчина.

Он отметил, что ему впоследствии указали на человека, который поджег магазин.

"А он шел с топором в руках и говорил: "Всех порубаю, кто подойдет". Мы с начальником и еще одним охранником начали его преследовать, пробовали остановить, но он пытался убежать и уже возле калитки рубанул начальника топором", – рассказал охранник.

Далее, по словам сотрудника ТЦ, злоумышленник ударил еще одного охранника.

"Потом замахнулся на меня, ударил в спину, и бушлат мой запутал топор, и только потом мы смогли вывернуть ему руку, вырвать этот топор и задержать его", – подытожил старший охранник.

ВИДЕО
Видео: Поліція Миколаївщини / YouTube

2 февраля в здании "Эпицентра" в Первомайске случился пожар, охвативший площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана. 

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать. Ему грозит пожизненное заключение.

Согласно данным Opendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).

Теги: Украина, Первомайск, Николаевская область, торговый центр, Нацполиция, Эпицентр
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