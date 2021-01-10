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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Угрожали всем, кто был на пути, и перекрывали трассу". В Закарпатской области на горнолыжном курорте 40 человек напали на посетителей и персонал

На горнолыжном курорте Красия в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области произошло разбойное нападение на работников комплекса и посетителей, сообщили в пресс-службе курорта. В полиции сообщили, что жители села блокировали работу трассы на территории комплекса.

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Конфликт на горнолыжном курорте Красия произошел 9 января
Конфликт на горнолыжном курорте Красия произошел 9 января
Фото: Красія / Facebook

На горнолыжном курорте Красия в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области группа из 40 человек напала на посетителей и персонал. Об этом 9 января сообщила пресс-служба курорта на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы, на курорте произошла "попытка бандитского захвата с целью вымогательства".

"Днем группа молодых людей из более чем 40 человек совершила разбойное нападение на работников комплекса и посетителей. В течение дня визитеры препятствовали деятельности комплекса, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудование", – говорится в сообщении.

В Красии также отметили, что администрация вызвала правоохранителей, однако конфликт не был исчерпан.

"На работников комплекса и на некоторых посетителей было совершено нападение, после чего администрация вызвала правоохранительные органы, однако конфликт не был исчерпан, а молодые люди, которые угрожали всем, кто был на их пути, и перекрывали трассу, наказаны не были", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/krasiya.official/posts/2807660579507489

Председатель Закарпатского облсовета Андрей Шекета на своей странице в Facebook заявил, что события на курорте "недопустимы с разных точек зрения, от безопасности туристов до имиджа области".

https://www.facebook.com/andriy.sheketa/posts/10220313632164817

Его публикацию прокомментировал журналист Виталий Глагола, который пояснил, что жители села перекрыли трассу потому, что требовали, чтобы им дали возможность кататься бесплатно.

"До этого такая возможность была для местных [жителей], а в этом году владелец решил, что хватит и надо начать платить, – вот местные [жители] и перекрыли трассу. Кроме того, местные [жители] блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали ski-pass и требовали долю", – написал Глагола.

Пользователь Facebook Иван Красия опубликовал обращение местных жителей касательно происшествия.

"Между владельцами комплекса Красия и общиной была заключена договоренность, что жители Вышки имеют право бесплатного проезда на подъемниках за предоставление Вышковским сельским советом земель запаса в пользование. Однако договоренность нарушена", – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2544287809203246&id=100008661549404

Совладелец горнолыжного курорта Красия Тарас Тарасенко 9 января рассказал  Zaxid.net, что местные жители, кроме бесплатного пользования подъемниками, также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также школу, в которой их готовят.

По его словам, 45 человек ворвались на территорию комплекса и перекрыли работу лыжной трассы, забросав ее дровами. При этом ни на какие предложения владельцев курорта местные жители не соглашаются.

"Мы предлагали им, пусть покупают ski-pass по льготному тарифу. Например, за 100 грн. Но они не соглашаются, говорят, что это их земля", – рассказал он.

В полиции 10 января, не указывая название комплекса, заявили, что удалось найти выход из критической ситуации на горнолыжном курорте Закарпатья. По их словам, "конфликт исчерпан и ни владельцы курорта, ни местные жители претензий друг к другу не имеют".

"10 января начальник Великоберезнянского отделения полиции совместно с администрацией местного курорта, заместителем председателя областного совета и руководителем местной ОТО обсудили с местными жителями возникший конфликт и пришли к решению, которое удовлетворяет все стороны", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 9 января у группы жителей Великоберезнянского района произошел конфликт с администрацией горнолыжного курорта. Местные жители блокировали работу трассы. В результате следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/1341612142881792

Трасса горнолыжного курорта Красия в 3,5 км является самой длинной в Украине, ширина трассы – 250 метров.

Теги: Закарпатье, нападение, правоохранители, курорт, Закарпатская ОГА, Закарпатская область, конфликт, вымогательство
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