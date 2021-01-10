"Угрожали всем, кто был на пути, и перекрывали трассу". В Закарпатской области на горнолыжном курорте 40 человек напали на посетителей и персонал

На горнолыжном курорте Красия в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области произошло разбойное нападение на работников комплекса и посетителей, сообщили в пресс-службе курорта. В полиции сообщили, что жители села блокировали работу трассы на территории комплекса.

На горнолыжном курорте Красия в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области группа из 40 человек напала на посетителей и персонал. Об этом 9 января сообщила пресс-служба курорта на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы, на курорте произошла "попытка бандитского захвата с целью вымогательства".

"Днем группа молодых людей из более чем 40 человек совершила разбойное нападение на работников комплекса и посетителей. В течение дня визитеры препятствовали деятельности комплекса, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудование", – говорится в сообщении.

В Красии также отметили, что администрация вызвала правоохранителей, однако конфликт не был исчерпан.

"На работников комплекса и на некоторых посетителей было совершено нападение, после чего администрация вызвала правоохранительные органы, однако конфликт не был исчерпан, а молодые люди, которые угрожали всем, кто был на их пути, и перекрывали трассу, наказаны не были", – добавили в пресс-службе.

Председатель Закарпатского облсовета Андрей Шекета на своей странице в Facebook заявил, что события на курорте "недопустимы с разных точек зрения, от безопасности туристов до имиджа области".

Его публикацию прокомментировал журналист Виталий Глагола, который пояснил, что жители села перекрыли трассу потому, что требовали, чтобы им дали возможность кататься бесплатно.

"До этого такая возможность была для местных [жителей], а в этом году владелец решил, что хватит и надо начать платить, – вот местные [жители] и перекрыли трассу. Кроме того, местные [жители] блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали ski-pass и требовали долю", – написал Глагола.

Пользователь Facebook Иван Красия опубликовал обращение местных жителей касательно происшествия.

"Между владельцами комплекса Красия и общиной была заключена договоренность, что жители Вышки имеют право бесплатного проезда на подъемниках за предоставление Вышковским сельским советом земель запаса в пользование. Однако договоренность нарушена", – заявил он.

Совладелец горнолыжного курорта Красия Тарас Тарасенко 9 января рассказал Zaxid.net, что местные жители, кроме бесплатного пользования подъемниками, также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также школу, в которой их готовят.

По его словам, 45 человек ворвались на территорию комплекса и перекрыли работу лыжной трассы, забросав ее дровами. При этом ни на какие предложения владельцев курорта местные жители не соглашаются.

"Мы предлагали им, пусть покупают ski-pass по льготному тарифу. Например, за 100 грн. Но они не соглашаются, говорят, что это их земля", – рассказал он.

В полиции 10 января, не указывая название комплекса, заявили, что удалось найти выход из критической ситуации на горнолыжном курорте Закарпатья. По их словам, "конфликт исчерпан и ни владельцы курорта, ни местные жители претензий друг к другу не имеют".

"10 января начальник Великоберезнянского отделения полиции совместно с администрацией местного курорта, заместителем председателя областного совета и руководителем местной ОТО обсудили с местными жителями возникший конфликт и пришли к решению, которое удовлетворяет все стороны", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 9 января у группы жителей Великоберезнянского района произошел конфликт с администрацией горнолыжного курорта. Местные жители блокировали работу трассы. В результате следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Трасса горнолыжного курорта Красия в 3,5 км является самой длинной в Украине, ширина трассы – 250 метров.