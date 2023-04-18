Пик половодья продлится еще 10 дней – синоптик

Она посоветовала читать о половодье, подъемах воды и затоплениях на страницах Украинского Гидрометцентра и ГСЧС.

"Вода, к сожалению, показывает все слабые места выбора хаотичной застройки, нарушенных правил и норм строительства на поймах, нечищенных проливов и стоков. Что еще раз указывает на то, что все нужно рассматривать в комплексе, подходить с умом, профессионально. Потому что потом жалко человеческого труда, имущества, здоровья. Предотвращение, профилактика, разумное планирование, профессионализм позволяют избегать многих нежелательных последствий", – написала Диденко.

В ближайшие дни дожди продолжатся, отметила синоптик.

"Среда в Украине будет с дождями. В южной части дожди завтра будут умеренными, во второй половине дня дождливая воздушная масса дойдет до центральных областей. Небольшие дожди пройдут 19 апреля на западе и востоке. В северной части Украины завтра осадки маловероятны", – сообщила Диденко.