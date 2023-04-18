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Пик половодья продлится еще 10 дней – синоптик

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В ближайшие дни дожди продолжатся, сообщила Диденко
В ближайшие дни дожди продолжатся, сообщила Диденко
Фото: depositphotos.com

Пик половодья в Украине придется на 18–28 апреля, вода еще будет поступать. Об этом 18 апреля сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она посоветовала читать о половодье, подъемах воды и затоплениях на страницах Украинского Гидрометцентра и ГСЧС.

"Вода, к сожалению, показывает все слабые места выбора хаотичной застройки, нарушенных правил и норм строительства на поймах, нечищенных проливов и стоков. Что еще раз указывает на то, что все нужно рассматривать в комплексе, подходить с умом, профессионально. Потому что потом жалко человеческого труда, имущества, здоровья. Предотвращение, профилактика, разумное планирование, профессионализм позволяют избегать многих нежелательных последствий", – написала Диденко.

В ближайшие дни дожди продолжатся, отметила синоптик.

"Среда в Украине будет с дождями. В южной части дожди завтра будут умеренными, во второй половине дня дождливая воздушная масса дойдет до центральных областей. Небольшие дожди пройдут 19 апреля на западе и востоке. В северной части Украины завтра осадки маловероятны", – сообщила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/6701611426535445

Контекст:

В реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг в течение прошедшей недели наблюдался сезонный подъем уровня воды.

Половодье продолжается и в течение этой недели. Украинский Гидрометцентр предупреждал, что в районе верхнего течения Днепра будет формироваться максимальный уровень весеннего подъема воды. В Гидрометцентре сообщали, что возможно частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговской области. Кроме того, синоптики прогнозировали частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях. 

Теги: Украина, наводнение, ГСЧС, Гидрометцентр, дожди, осадки, синоптики, паводок, Наталья Диденко
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