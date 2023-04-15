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В Украине паводок, в нескольких областях подтоплено около 500 домохозяйств – ГСЧС

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В Украине из-за паводка возникли массовые подтопления в нескольких областях
В Украине из-за паводка возникли массовые подтопления в нескольких областях
Фото: ДСНС України / Telegram

В реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг наблюдается сезонный подъем уровня воды, который привел к подтоплениям в нескольких областях, в том числе вода зашла в жилые дома. Об этом 15 апреля сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По информации Гидрометеорологического центра, сезонный подъем уровня воды зафиксирован на территориях Полтавской, Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. В частности, в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий.

По состоянию на 9.00 15 апреля, по данным ГСЧС, оставались затопленными около 500 домохозяйств (огороды, подворья). Сообщается, что спасатели уже откачали около 10 тыс. м³ воды из 74 домохозяйств.

Нарушено транспортное сообщение в 29 населенных пунктах Черниговской области и в одном населенном пункте Киевской области. По данным ГСЧС, к этим населенным пунктам организованы объезды.

Спасатели сообщили, что для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

Также из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено пять болотоходов "Богун" и два плавсредства. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено более 280 человек и 157 единиц техники ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС добавила, что спасатели с начала работ подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 т питьевой воды и 230 кг продуктов питания и перевезли через водные преграды более тысячи человек.

В Полтавской области спасатели помогают преодолевать последствия половодья жителям Кременчугского района, добавили в ГСЧС. Спасатели помогли местным жителям собрать вещи и эвакуироваться в безопасное место.

Теги: Украина, Ровенская область, ГСЧС, Волынская область, Киевская область, Припять, Полтавская область, Черниговская область, Черкасская область, спасатели, Волынь, Западный Буг, паводок, река Днепр, потоп, Десна
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