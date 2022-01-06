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В Закарпатской области подтопило десятки домов в пяти районах. Фоторепортаж

Сегодня 11.59
По состоянию на утро 6 января в Закарпатской области вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 177 домохозяйств, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пострадали пять районов, больше всего – Тячевский, где подтопило 80 домов. Спасателям пришлось откачивать воду из подвалов 38 домов и одной школы. Фотографии подтопленных районов опубликовали ГСЧС, полиция и областная госадминистрация. По прогнозам, вода может подняться еще на два метра.
Теги: наводнение, ГСЧС, спасатели, осадки, Закарпатская ОГА, Закарпатская область, школы, паводок, потоп
 

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