В Закарпатской области подтопило десятки домов в пяти районах. Фоторепортаж
По состоянию на утро 6 января в Закарпатской области вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 177 домохозяйств, сообщила
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пострадали пять районов, больше всего – Тячевский, где подтопило 80 домов. Спасателям пришлось откачивать воду из подвалов 38 домов и одной школы. Фотографии подтопленных районов опубликовали ГСЧС
, полиция
и областная госадминистрация
. По прогнозам, вода может подняться еще на два метра
.