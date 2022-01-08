ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Вода сходит самотеком". В Закарпатской области остаются подтопленными несколько домов, но обстановка стабилизировалась – ГСЧС

ГСЧС откачала в Закарпатской области более 5 тыс. м&sup3; воды
ГСЧС откачала в Закарпатской области более 5 тыс. м³ воды
Фото: zk.npu.gov.ua (архив)

В Закарпатской области продолжается ликвидация последствий непогоды, обстановка стабилизировалась. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром 8 января.

"На территории области обстановка стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком. Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остаются подтопленными пять домохозяйств в Тячевском районе и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Также частично отсутствует электроснабжение в одном населенном пункте - селе Теребля. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

С начала работ подразделения ГСЧС откачали около 5,3 тыс. м³ воды.

В то же время в ГСЧС предупредили, что ожидают повышения уровня воды 8 – 10 января в нескольких реках Закарпатской, Львовской и Волынской областей: Латорице, Тисе, Западном Буге. 

Контекст:

В начале января в ряде областей западной части Украины вода в реках поднялась, прогнозировали дальнейшее повышение ее уровня более чем на два метра.

В Закарпатской области к вечеру 6 января вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 367 домохозяйств, сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

5 января 13-летний подросток во время паводка упал в реку в Закарпатской области, через два дня его нашли мертвым.

Теги: наводнение, ГСЧС, вода, непогода, осадки, Закарпатская область, паводок, реки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (117317)
2
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами (63487)
3
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (53803)
4
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (50561)
5
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (49419)
6
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте (44650)
7
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". В сети обсуждают фото Волочковой в постели с любовником (43387)
8
"Что за тело! Огонь". Рианна крупным планом показала голые бедра (42894)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS