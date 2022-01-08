"Вода сходит самотеком". В Закарпатской области остаются подтопленными несколько домов, но обстановка стабилизировалась – ГСЧС

"На территории области обстановка стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком. Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что остаются подтопленными пять домохозяйств в Тячевском районе и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Также частично отсутствует электроснабжение в одном населенном пункте - селе Теребля. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
С начала работ подразделения ГСЧС откачали около 5,3 тыс. м³ воды.
В то же время в ГСЧС предупредили, что ожидают повышения уровня воды 8 – 10 января в нескольких реках Закарпатской, Львовской и Волынской областей: Латорице, Тисе, Западном Буге.
В начале января в ряде областей западной части Украины вода в реках поднялась, прогнозировали дальнейшее повышение ее уровня более чем на два метра.
В Закарпатской области к вечеру 6 января вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 367 домохозяйств, сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
5 января 13-летний подросток во время паводка упал в реку в Закарпатской области, через два дня его нашли мертвым.