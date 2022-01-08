"Вода сходит самотеком". В Закарпатской области остаются подтопленными несколько домов, но обстановка стабилизировалась – ГСЧС

ГСЧС откачала в Закарпатской области более 5 тыс. м³ воды Фото: zk.npu.gov.ua (архив)

"На территории области обстановка стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком. Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остаются подтопленными пять домохозяйств в Тячевском районе и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Также частично отсутствует электроснабжение в одном населенном пункте - селе Теребля. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

С начала работ подразделения ГСЧС откачали около 5,3 тыс. м³ воды.

В то же время в ГСЧС предупредили, что ожидают повышения уровня воды 8 – 10 января в нескольких реках Закарпатской, Львовской и Волынской областей: Латорице, Тисе, Западном Буге.