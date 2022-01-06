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В Закарпатской области ищут подростка, который во время паводка упал в реку

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В Закарпатской области подтопило 177 домохозяйств
В Закарпатской области подтопило 177 домохозяйств
Фото: zk.dsns.gov.ua

В Закарпатской области ведутся поиски подростка 2007 года рождения, который упал в реку Крайняя Раховского района во время паводка. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС региона отметили, что 5 января в реку смыло двух человек с лошадьми, один из них смог выбраться на берег, он сообщил, что подростка унесло течением. Поиски подростка велись 5-го и 6 января.

"Река Крайняя маленькая и низкая, сейчас ее ширина – от 60 до 100 метров. Высота воды – до 1,5 м. Мы будем обходить по берегам, а когда вода спадет, то при необходимости будем привлекать водолазов", – рассказали Общественному спасатели.

В Нацполиции сообщили, что речь идет о 13-летнем жителе села Кобылецкая Поляна Богдане Щербе. Он два дня жил в доме лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму.

"Когда возвращались из леса домой на подводе, ребенок с мужчиной съехали к реке. Стремительный поток воды начал разбивать повозку, в результате чего они оказались в водоеме. 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде", – рассказали правоохранители.

Полиция задействовала в поисковой операции весь личный состав Раховского отдела НПУ, спасателей, волонтеров и лесников.

В течение всей ночи правоохранители прочесывали лесной массив и осматривали водоемы, однако до сих пор ребенка разыскать не удалось.

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/1588306381545699

Контекст:

ГСЧС 5 января предупредила, что в ближайшие дни в ряде областей западной части Украины вода в реках может подняться более чем на два метра.

В Закарпатской области к утру 6 января вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 177 домохозяйств. Пострадали пять районов, больше всего – Тячевский, где подтопило 80 домов. Спасателям пришлось откачивать воду из подвалов 38 домов и одной школы.

Теги: Украина, ГСЧС, полиция, спасатели, правоохранители, водоемы, Закарпатская область, подростки, НПУ, Нацполиция, мальчик, ребенок, лошади
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