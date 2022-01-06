В Закарпатской области ищут подростка, который во время паводка упал в реку

В ГСЧС региона отметили, что 5 января в реку смыло двух человек с лошадьми, один из них смог выбраться на берег, он сообщил, что подростка унесло течением. Поиски подростка велись 5-го и 6 января.

"Река Крайняя маленькая и низкая, сейчас ее ширина – от 60 до 100 метров. Высота воды – до 1,5 м. Мы будем обходить по берегам, а когда вода спадет, то при необходимости будем привлекать водолазов", – рассказали Общественному спасатели.

В Нацполиции сообщили, что речь идет о 13-летнем жителе села Кобылецкая Поляна Богдане Щербе. Он два дня жил в доме лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму.

"Когда возвращались из леса домой на подводе, ребенок с мужчиной съехали к реке. Стремительный поток воды начал разбивать повозку, в результате чего они оказались в водоеме. 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде", – рассказали правоохранители.

Полиция задействовала в поисковой операции весь личный состав Раховского отдела НПУ, спасателей, волонтеров и лесников.

В течение всей ночи правоохранители прочесывали лесной массив и осматривали водоемы, однако до сих пор ребенка разыскать не удалось.