В Закарпатской области нашли тело подростка, который во время паводка упал в реку

"Сегодня, 7 января, тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения. В настоящее время сотрудники полиции в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства смерти подростка. Напомним, в этот период в регионе были сильные дожди и вытекание речных вод", – говорится в сообщении.

Житель села Кобылецкая Поляна Богдан Щерба два дня жил в доме лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму. 5 января, возвращаясь домой на подводе, они попали в поток воды и оказались в реке. Мужчина доплыл до берега, а мальчик пропал.