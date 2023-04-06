Вышедшая из берегов река в Краматорске вернулась в русло, власти обещают компенсацию жителям подтопленных домов. Фото

Местные власти укрепили береговую линию и готовятся к созданию заграждения в водосбросном шлюзе, чтобы минимизировать последствия разлива воды в реке Бычок.
"Кроме того, для обеспечения сброса воды провели ряд технологических мероприятий на смежных плотинах. Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло", – написал Кириленко.
Он отметил, что еще продолжают обследовать затопленные участки, откачивать воду из подвалов подтопленных домов, фиксировать и документировать разрушения.
Кириленко пообещал, что всем пострадавшим предоставят компенсацию из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья.
По его словам, уже есть договоренность областной администрации с международными организациями о предоставлении необходимых строительных материалов.
В результате частичного разрушения дамбы в Краматорске было подтоплено 260 домов на 30 улицах, информировал Кириленко 4 апреля. По данным мэра города, причиной стал снегопад. В Краматорске проводили частичную эвакуацию.