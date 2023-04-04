В Краматорске в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов

Из затопленных домов уже эвакуировано шестерых местных жителей, сообщил городской голова Краматорска Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает", – написал Кириленко.

Он отметил, что ОВА координирует работу по минимизации последствий разлива. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций, проинформировал Кириленко.

"Создаем бетонное ограждение и расчищаем русло реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", – написал он.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко написал, что причина разрушения дамбы – снегопад. Он опубликовал видео с места происшествия.

Он добавил, что ситуация сложная и сейчас силы направлены на то, чтобы убавить поток воды.

Из затопленных домов уже эвакуировано шестерых местных жителей, сообщил Гончаренко.