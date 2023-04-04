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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Краматорске в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов

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Из затопленных домов уже эвакуировано шестерых местных жителей, сообщил городской голова Краматорска
Из затопленных домов уже эвакуировано шестерых местных жителей, сообщил городской голова Краматорска
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Краматорске Донецкой области в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов на 30 улицах. Об этом 4 апреля сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает", – написал Кириленко.

Он отметил, что ОВА координирует работу по минимизации последствий разлива. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций, проинформировал Кириленко.

"Создаем бетонное ограждение и расчищаем русло реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", – написал он.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко написал, что причина разрушения дамбы – снегопад. Он опубликовал видео с места происшествия. 

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/videos/3327901974130309/

Он добавил, что ситуация сложная и сейчас силы направлены на то, чтобы убавить поток воды.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/756440779467178

Из затопленных домов уже эвакуировано шестерых местных жителей, сообщил Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/videos/3475265106075500/

Теги: ГСЧС, Краматорск, спасатели, Павел Кириленко, Александр Гончаренко, происшествие
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