В Краматорске в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов

"На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает", – написал Кириленко.
Он отметил, что ОВА координирует работу по минимизации последствий разлива. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций, проинформировал Кириленко.
"Создаем бетонное ограждение и расчищаем русло реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", – написал он.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко написал, что причина разрушения дамбы – снегопад. Он опубликовал видео с места происшествия.
Он добавил, что ситуация сложная и сейчас силы направлены на то, чтобы убавить поток воды.
Из затопленных домов уже эвакуировано шестерых местных жителей, сообщил Гончаренко.