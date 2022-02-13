По факту нападения на журналистов "Украинской правды" полиция открыла два уголовных производства

"Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда", – говорится в сообщении.

Производства открыты по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).

Контекст:

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. "Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал журналист.

Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. "Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной", – добавили в редакции.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в аэропорту есть система камер видеонаблюдения. Он пообещал изданию передать "всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".