ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

По факту нападения на журналистов "Украинской правды" полиция открыла два уголовных производства

Полиция начала расследование нападения на журналистов
Полиция начала расследование нападения на журналистов
Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители начали два уголовных производства по факту нападения на съемочную группу "Украинской правды". Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 13 февраля.

"Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда", – говорится в сообщении.

Производства открыты по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).

Контекст:

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. "Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал журналист.

Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. "Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной", – добавили в редакции.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в аэропорту есть система камер видеонаблюдения. Он пообещал изданию передать "всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СМИ, полиция, Днепр, журналисты, уголовное производство, Украинская правда, Михаил Ткач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (112155)
2
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (111010)
3
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (98121)
4
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (91960)
5
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (88323)
6
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (87983)
7
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (87478)
8
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ (67684)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS