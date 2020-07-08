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Подозреваемые в подрыве автомобиля "Укрпошти", вероятно, передвигаются на ВАЗ-2108, их снял видеорегистратор – полиция

По данным полиции, подозреваемые в подрыве автомобиля "Газель" в Полтавской области могли использовать светло-бежевый ВАЗ-2108 с черным правым передним крылом. Последние две цифры государственного номерного знака авто, вероятно, 59 или 58, последние буквы – СК.

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На этом автомобиле, по данным полиции, могли передвигаться подозреваемые в подрыве "Газели" и краже денег
На этом автомобиле, по данным полиции, могли передвигаться подозреваемые в подрыве "Газели" и краже денег
Фото: pl.npu.gov.ua

Подозреваемые в подрыве автомобиля "Укрпошти" в Полтавской области, по предварительной информации правоохранителей, передвигались на автомобиле ВАЗ-2108 светло-бежевого цвета, сообщила пресс-служба полиции 7 июля.

"Особая примета ВАЗ – правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто, вероятно, 59 или 58, последние буквы  СК", – сказано в сообщении.

Полиция также опубликовала видео, на котором запечатлен разыскиваемый автомобиль. Оно было снято на видеорегистратор автомобиля, который, вероятно, проезжал вблизи места нападения. Камера зафиксировала двух человек возле ВАЗ-2108. 

ВИДЕО
Видео: Поліція Полтавщини / YouTube

Полиция призвала всех, кто видел похожий автомобиль или имеет другую полезную информацию о нападении, связаться по телефонам: 0532 517702, 095 1911300, 050 4074334, при этом правоохранители предупредили, что подозреваемые вооружены, поэтому самостоятельно их задерживать не стоит. 

Издание "Полтавщина" со ссылкой на источники в полиции сообщило, что автомобиль "Укрпошти" подорвали дистанционно. 

"В автомобиль ["Укрпошти"] "Газель" злоумышленники встроили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое активировали в нужный момент", – рассказал собеседник издания. 

Нападение на автомобиль "Укрпошти" произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района Полтавской области. Неизвестные взорвали автомобиль "Газель" и завладели деньгами и табельным оружием охранника. По данным прокуратуры, злоумышленники украли 2,75 млн грн.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля "Газель" находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести, она в хирургии. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Теги: взрыв, полиция, кража, Полтавская область, преступление, Укрпошта, разбой
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