Подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпошти" и хищении 2,7 млн грн задержали – МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в подрыве автомобиля "Газель" в Полтавской области и хищении 2,7 млн грн подозревают трех человек.

10 июля правоохранители задержали троих подозреваемых в подрыве в Полтавской области автомобиля "Газель", принадлежащего "Укрпошті", и хищении 2,7 млн грн, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что подозреваемых задержали "полчаса назад", но не уточнил, кто они и где произошло задержание.

"Водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", – написал заместитель министра.

В комментарии под постом он уточнил, что у задержанных были найдены 2,7 млн грн.

Нападение на автомобиль "Укрпошти" произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района Полтавской области. Неизвестные взорвали автомобиль "Газель" и завладели деньгами и табельным оружием охранника. По данным прокуратуры, злоумышленники украли 2,7 млн грн.

Издание "Полтавщина" со ссылкой на источники в полиции сообщило, что автомобиль "Укрпошти" подорвали дистанционно. "В "Газель" злоумышленники встроили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое активировали в нужный момент", – рассказал собеседник издания.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля "Газель" находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести, она в хирургии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным полиции, подозреваемые в подрыве автомобиля могли использовать светло-бежевый ВАЗ-2108 с черным правым передним крылом. Его снял на видеорегистратор автомобиль, который, вероятно, проезжал вблизи места нападения.