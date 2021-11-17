Подозреваемый в убийстве коллеги правоохранитель пытался сбежать в РФ – полиция

16 ноября в Рубежном Луганской области нашли тело 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова, на нем были следы насильственной смерти. Сообщалось, что убийца забрал табельное оружие патрульного и скрылся.

Злоумышленника задержали вчера. Он тоже полицейский.

"Чтобы избежать ответственности за совершенное, сотрудник управления патрульной полиции собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. По пути к пункту пересечения полицейского задержали. В содеянном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в убийстве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.