В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве патрульного полицейского

Правоохранители разыскали подозреваемого в убийстве их коллеги Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Согласно сообщению, подозреваемый – тоже полицейский.

Его задержали в ходе следственных и оперативно-разыскных действий.

"Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры, досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований", – уточнили в полиции.

Имени погибшего в релизе не упоминали, но сегодня в Рубежном Луганской области нашли тело 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова, на нем были следы насильственной смерти. Сообщалось, что подозреваемый забрал табельное оружие убитого и скрылся.

Уголовное производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), уточнила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.