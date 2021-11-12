С сегодняшнего дня на дорогах Украины появились мобильные диагностические станции МВД

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Патрульные будут проверять техническое состояние транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю. Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Проверка диагностическими станциями не коснется личного легкового транспорта, подчеркнул Белошицкий.

Транспорт, который будут проверять:

С помощью станций полицейские будут:

Контекст:

На сегодня техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.