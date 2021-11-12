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С сегодняшнего дня на дорогах Украины появились мобильные диагностические станции МВД

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Проверка диагностическими станциями не коснется частного легкового транспорта
Проверка диагностическими станциями не коснется частного легкового транспорта
Фото: mvs.gov.ua

С пятницы, 12 ноября, на дорогах Украины начали работать специализированные автомобили патрульной полиции – мобильные диагностические станции. Об этом сообщили в МВД.

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Патрульные будут проверять техническое состояние транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю. Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Проверка диагностическими станциями не коснется личного легкового транспорта, подчеркнул Белошицкий.

Транспорт, который будут проверять:

  • грузовые автомобили более 3,5 тонны и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • отдельные специализированные ТС;
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

С помощью станций полицейские будут:

  • проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Контекст:

На сегодня техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.

Теги: транспорт, автомобили, полиция, такси, патрульная полиция, перевозки, проверки
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