Новые дорожные знаки, разметка и права велосипедистов. С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД

В частности, появятся новые дорожные знаки, предупреждающие о начале жилой зоны, пешеходных дорожках и диагональных пешеходных переходах, начале и окончании населенного пункта, направлении поворота, местах разрешенной остановки и стоянки, электрозарядных станциях и платных дорогах.

"Также вводится новая разметка для обозначения средств успокоения движения (например, "лежачих полицейских"), мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, для обозначения мест концентрации ДТП. К действующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная", – написал Белошицкий.

Он добавил, что в правилах также вводится новое определение велосипедной дорожки, понятия велосипедной полосы и велопереезда. "Указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения. Регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также лиц с нарушениями зрения", – отметил замглавы патрульной полиции.