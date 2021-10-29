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Новые дорожные знаки, разметка и права велосипедистов. С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД

Обновленные правила дорожного движения вступят в силу 1 ноября
Обновленные правила дорожного движения вступят в силу 1 ноября
Фото: depositphotos.com

С 1 ноября в Украине вступят в силу изменения правил дорожного движения. Об этом в Facebook сообщил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В частности, появятся новые дорожные знаки, предупреждающие о начале жилой зоны, пешеходных дорожках и диагональных пешеходных переходах, начале и окончании населенного пункта, направлении поворота, местах разрешенной остановки и стоянки, электрозарядных станциях и платных дорогах.

"Также вводится новая разметка для обозначения средств успокоения движения (например, "лежачих полицейских"), мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, для обозначения мест концентрации ДТП. К действующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная", – написал Белошицкий.

Он добавил, что в правилах также вводится новое определение велосипедной дорожки, понятия велосипедной полосы и велопереезда. "Указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения. Регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также лиц с нарушениями зрения", – отметил замглавы патрульной полиции.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224368333148477

Контекст:

Указанные изменения ПДД были утверждены Кабинетом Министров Украины на заседании 29 сентября.

Белошицкий подчеркнул, что административная ответственность за нарушение правил дорожного движения после вступления нововведений в силу не изменится.

Теги: транспорт, полиция, ПДД, велосипедисты, ограничения, дороги, скорость, Алексей Белошицкий, нарушение
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