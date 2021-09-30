Кабмин Украины одобрил изменения в правила дорожного движения. На дорогах могут появиться новые знаки и разметка

Согласно сравнительной таблице к проекту постановления правительства, некоторые нововведения коснутся велосипедистов. Изменения в ПДД дают определение велосипедной дорожки, вводят понятия велосипедная полоса и велосипедный переезд. Детально регламентируются права и обязанности велосипедистов.

Изменения в ПДД предусматривают появление новых дорожных знаков, в частности, для жилых и пешеходных зон, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, а также запрета движения транспортных средств.

"Думская" пишет, что на знаке "АЗС" будут разноцветные рисунки: для бензоколонок – черные, для газовых заправок – синие. Также появится отдельный знак для обозначения электрозарядных станций, а на совмещенных АЗС символы будут зеленого цвета.

Появятся специальные знаки для обозначения островков безопасности и зон весового контроля, для запрета движения грузовиков в жаркую погоду, обозначения возможной эвакуации без ведома водителей. В новые правила добавят знак "Платная дорога" и "Конец платной дороги"

Из правил убрали требование предупреждать об изменениях в схемах организации движения специальными табличками за две недели.

В новой редакции правил упорядочили разные виды желтых полос на асфальте. Так, желтая полоса возле края проезжей части запрещает стоянку, а желтый перечеркнутый квадрат на въезде во двор или прилегающую территорию запрещает стоянку и показывает места, которые могут использовать автомобили полиции и пожарные.

Желтым цветом будут обозначать остановки общественного транспорта. В правилах предусмотрена разметка для обозначения "лежачих полицейских" пешеходных переходов над дорогой.

На украинских дорогах могут появиться предупредительные знаки "Место концентрации ДТП" и знаки, которые будут запрещать проезд без цепей противоскольжения. Внимание уделили обозначению тоннелей, особенно длиной более километра, и аварийных выходов из них.