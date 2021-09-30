Во Львове суд оштрафовал мужчину за проезд на электросамокате по тротуару. Он врезался в Lexus

По мнению судьи Натальи Зубачик, электросамокаты по всем признакам подпадают под определение "транспортные средства", хоть и не упомянуты в правилах дорожного движения (ПДД). Поэтому на них запрещено ездить по тротуарам.

В материалах дела указано, что инцидент произошел 5 сентября на улице Данилишина, 6. Львовянин Михаил Ивигеш ехал на самокате по тротуару, неожиданно выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Lexus. В суде водитель самоката свою вину не признал и сказал, что это водитель Lexus врезался в него.

Мужчина не имел права ехать по тротуару, отметили в суде. Учитывая это, 23 сентября Галицкий райсуд признал водителя самоката виновным в нарушении ПДД и оштрафовал на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 454 грн в качестве судебного сбора. Постановление можно обжаловать в апелляционном суде.