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Во Львове суд оштрафовал мужчину за проезд на электросамокате по тротуару. Он врезался в Lexus

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Суд оштрафовал водителя самоката на 850 грн
Суд оштрафовал водителя самоката на 850 грн
Фото: depositphotos.com

Галицкий районный суд Львова оштрафовал водителя электросамоката за то, что он неожиданно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль. Об этом написал портал Zaxid.net 30 сентября со ссылкой на материалы дела.

По мнению судьи Натальи Зубачик, электросамокаты по всем признакам подпадают под определение "транспортные средства", хоть и не упомянуты в правилах дорожного движения (ПДД). Поэтому на них запрещено ездить по тротуарам.

В материалах дела указано, что инцидент произошел 5 сентября на улице Данилишина, 6. Львовянин Михаил Ивигеш ехал на самокате по тротуару, неожиданно выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Lexus. В суде водитель самоката свою вину не признал и сказал, что это водитель Lexus врезался в него.

Мужчина не имел права ехать по тротуару, отметили в суде. Учитывая это, 23 сентября Галицкий райсуд признал водителя самоката виновным в нарушении ПДД и оштрафовал на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 454 грн в качестве судебного сбора. Постановление можно обжаловать в апелляционном суде.

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.

25 июня 2021 года Киевская городская государственная администрация и операторы проката электросамокатов в столице подписали соглашение, согласно которому скорость самокатов должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.

8 июля депутаты Львовского горсовета установили ряд ограничений при использовании электросамокатов и другого мелкого электротранспорта.

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае "Думская".

Шевченковский районный суд Запорожья 19 апреля вынес приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода. Суд назначил водителю электросамоката наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком один год. Пострадавшей он выплатит штраф – 102 тыс. грн материального ущерба, 23 тыс. грн морального ущерба и 2 тыс. грн расходов на юридическую помощь. 

Telegram-канал "Опендатамедіа" 22 сентября сообщал, что в Единый реестр судебных решений Украины внесли два уголовных производства и более 16 административных дел, которые ведутся в отношении водителей самокатов.

Теги: Львов, автомобили, штраф, ПДД, Lexus, суд, электросамокат, нарушение
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