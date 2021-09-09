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Журналист Лямец: Правительство решило устроить передел на рынке… электросамокатов

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Сергей Лямец: Иногда совпадения просто совпадения. Но иногда нет. Тем более что самокат, который Bolt использует для проката, легче 20 кг
Сергей Лямец: Иногда совпадения – просто совпадения. Но иногда – нет. Тем более что самокат, который Bolt использует для проката, легче 20 кг
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Рабочая группа при Министерстве инфраструктуры Украины подготовила проект постановления Кабмина, который обяжет владельцев самокатов и моноколес весом более 20 кг регистрировать их в МВД, пишет в своем Facebook журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

"Хотите знать, чем занято правительство? А оно решило устроить передел на рынке… электросамокатов. Рынок как раз созрел. С началом локдауна аренда электросамокатов превратилась в большую, интересную отрасль. Тысячи людей ездят на работу, на встречи и вообще. Почему бы не переделить? Как это часто бывает, "поможет" правительство. Рабочая группа при Министерстве инфраструктуры Украины подготовила проект постановления Кабмина под названием "Временный порядок пользования персональным электротранспортом". Очень интересный документ. Скрины прилагаю", – написал Лямец.

Он считает, что цель проекта постановления – переделить рынок проката в Украине.

"Если вы думали, что задача прекратить наезды самокатов на людей, сразу скажу, что нет. Проблему безопасности пешеходов проект постановления не решает. Ездить по тротуарам и дорогам разрешается (спойлер: потому что больше негде, а специальные строить точно не будут). Проект постановления Кабмина посвящен совершенно другой теме. Правительство хочет создать проблемы части операторов. Для этого все самокаты разделили на "легкие" и "нелегкие". "Легкие" можно сдавать в аренду без проблем. А вот "нелегкие" должны быть зарегистрированы в МВД, на них нужно получать номера. А водить их, насколько я понимаю, смогут только обладатели водительских удостоверений (может, даже специальной категории "Э")", – заявил журналист.

Лямец считает, что в результате принятия новых правил операторам, которые сдают в аренду "нелегкие" самокаты, придется пройти "семь кругов ада".

"Им придется идти в МВД, платить большие деньги, проходить процедуры. И не факт, что на этом все проблемы закончатся. Конечно же, главный вопрос – кто кого отжимает? Идем в детали. По проекту постановления "легкий" электротранспорт должен иметь мощность двигателя до 1 кВт (для моноколес – до 1,4 кВт) и массу до 20 кг. Если он попадает под эти критерии, не подлежит регистрации в МВД, – сообщил журналист. – Мне порекомендовали обратить внимание на персону адвоката Виталия Власюка, советника Кабинета Министров. Насколько мне известно, Виталий входит в ту самую рабочую группу при Мининфраструктуры, которая разработала тот самый проект постановления. Его компания EPravo интересна тем, что оказывает юридические услуги – кому бы вы думали? – оператору Bolt! Интересно, связано ли это с попыткой одного оператора отжать рынок электросамокатов у других? Опять же, я ничего не утверждаю. Иногда совпадения – просто совпадения. Но иногда – нет. Тем более что самокат, который Bolt использует для проката, легче 20 кг".

Он уверен, что частным пользователям электросамокатов не понравится идея регистрировать свой самокат в МВД, получать номера и водительские права, а много таких устройство на рынке весят больше "пороговых" 20 кг.

"Именно так выглядит бизнес-война. Понятно, за что воюют. На горизонте уже маячит очередной локдаун – наверняка самокатчики будут востребованы этой осенью. Самый легкий способ избавиться от конкурентов – это запретить их решением Кабинета Министров. А за пару месяцев, пока они будут оббивать пороги их рынок перейдет в нужные руки, владеющие "легкими" самокатами. Следующий вопрос. А из чего вообще исходят чиновники? Может, такие ограничения по весу есть в Европе? Оказалось, что нет! Ограничение массы – это сугубо украинское ноу-хау. Как и регистрация в МВД. Таким образом, мы имеем дело с чистым лоббизмом. Правительство собирается "порешать" для одних бизнесов против других", – убежден Лямец.

При этом он полагает, что лично министр инфраструктуры Александр Кубраков вряд ли занимается лоббированием интересов самокатчиков.

"Для него это не масштаб, у него есть "Большое строительство" и "Укрзалізниця". Он вообще знает, что кто-то из его подчиненных играется в регулирование рынка электросамокатов? – написал журналист. – Кубракову, видимо, мало репутационных проблем с "Укравтодором" и "Укрзалізницею". Рискует принять на совесть еще и самокатную историю. После этого он, конечно, спросит: что это за рабочая группа и что это за проект постановления Кабмина "О временном порядке пользования персональным электротранспортом"? Ну а потом, конечно же, придется привлечь к консультациям всех самокатных операторов – а не только нужных. После чего обговаривать придется не вес самокатов, а строительство велодорожек. Может, для этого и затевали? Хотят "Большому строительству" дать новое дыхание? Порадовать шефа".

https://www.facebook.com/anserua/posts/5320118024671791

Теги: МВД, бизнес, правительство, деньги, документы, безопасность, дороги, рынок, Bolt, водительские права, электросамокат, Александр Кубраков, Сергей Лямец, Кабмин, самокат
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