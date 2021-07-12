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В Запорожье суд признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тыс. грн

Суд назначил водителю электросамокаа наказание в виде лишения свободы
Суд назначил водителю электросамокаа наказание в виде лишения свободы
Фоото: depositphotos.com

Шевченковский районный суд Запорожья вынес приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода. Об этом 8 июля сообщило издание "Я и закон".

Решение было принято 19 апреля, но на него обратили внимание сейчас, оно опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Инцидент произошел 2 июня 2020 года на улице Чаривная в Запорожье. Владелец самоката Хiаоmи Electiric Scooter М365  совершил наезд на пешехода во время движения по тротуару. В материалах дела сказано, что в результате столкновения пешеход получила телесные повреждения средней тяжести.

В решении отметили, что вина владельца самоката доказана полностью, его действия  квалифицировали по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). В документе сказано, что согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено.

Суд назначил водителю электросамоката наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком один год. Пострадавшей он выплатит штраф:  102 тыс. грн  материального ущерба, 23 тыс. грн морального ущерба и 2 тыс. грн расходов на юридическую помощь.

В решении указали, что приговор может быть обжалован в Запорожском апелляционном суде в течение 30 дней со дня получения копии приговора.

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.

25 июня Киевская городская государственная администрация и операторы проката электросамокатов в стлице подписали соглашение, согласно которому скорость самокатов должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.

8 июля депутаты Львовского горсовета установили ряд ограничений при использовании электросамокатов и другого мелкого электротранспорта.

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае "Думская".

Теги: штраф, суд, столкновение, электросамокат, нарушение
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