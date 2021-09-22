Стало известно, сколько в Украине открыто уголовных дел против водителей самокатов

"Единственными, кто заставил водителей и пешеходов заключить временное перемирие, стали самокатчики. От них одинаково страдают и те, и другие", – отметили в посте.

Уголовные производства касаются случаев, когда самокаты сбили людей и те получили повреждения средней тяжести.

"В обеих ситуациях суд назначил водителям самокатов возместить расходы на лечение и за моральный ущерб. В деле с пожилой женщиной, которой понадобился эндопротез, чтобы снова начать ходить, обвиняемая получила также год условного лишения свободы", – подчеркнули в сообщении.

Большинство происшествий, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. Инциденты происходят из-за невнимательности как водителей самокатов, так и водителей авто – на пешеходных переходах и во время остановки в момент выхода из машины.