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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украинские пограничники задержали на границе двоих мужчин, которые находятся в розыске

Пограничники в пункте пропуска "Ужгород" и "Жуляны" задержали украинца и гражданина Венгрии, данные которых находились в розыскных базах правоохранителей.

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Задержанных передали сотрудникам Нацполиции
Задержанных передали сотрудникам Нацполиции
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" задержали иностранца, которого пять лет разыскаивают венгерские правоохранители. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Гражданин Венгрии 1986 года рождения следовал в Украину. Во время контроля сработала база Интерпола, по которой иностранца уже почти пять лет разыскивают венгерские правоохранители для привлечения к ответственности за подделку документов, совершенную официальным лицом", – говорится в сообщении.

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники задержали украинца, которого правоохранители Ровенской области разыскивали за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"Мужчина 1972 года рождения прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него тоже сработала одна из баз данных", – говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы ГПСУ.

Теги: Ужгород, Венгрия, розыск, Интерпол, граница, пограничники, Жуляны, ГПСУ
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