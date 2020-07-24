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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские обнаружили важного свидетеля по делу о смерти волонтера Кучапина

Свидетель общался с волонтером Алексеем Кучапиным незадолго до его смерти и дал важные показания правоохранителям, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Кучапин исчез 16 июля, его тело нашли почти спустя неделю
Кучапин исчез 16 июля, его тело нашли почти спустя неделю
Фото: Захария Керстюк / Facebook

Правоохранители нашли свидетеля по делу о смерти известного волонтера и руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что свидетель общался с Кучапиным незадолго до его смерти и дал важные показания правоохранителям. Что именно это за показания, полицейские не уточняют.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко также добавил, что полицейские рассматривают все возможные версии гибели волонтера, а при осмотре квартиры, где был найден умерший, не обнаружили следов взлома.

Алексей Кучапин был известным волонтером, который помогал бездомным, сиротам, инвалидам и пожилым людям. По словам друзей, в последнее время он занимался расследованием дел, связанных с торговлей детьми, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам.

16 июля он сообщил жене, что едет по делам в Днепр, и с тех пор перестал выходить на связь, отмечает hromadske. Тело мужчины нашли почти спустя неделю – 21 июля – в съемной квартире в КиевеСудмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли таблетки и оставленную на столе записку, содержание которой не раскрывается. Полиция расследует дело как умышленное убийство.

Друг умершего Захария Керстюк в Facebook сообщил, что волонтер исчез при странных обстоятельствах – сказал, что уезжает по делам в Днепр при помощи сервиса BlaBlaCar. Но, как отмечает Керстюк, в самом сервисе заявили, что волонтер не заказывал в этом месяце у них поездки.

Теги: Киев, убийство, волонтер, Алексей Кучапин
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