Полиция расследует смерть волонтера Кучапина как умышленное убийство – Геращенко

Тело волонтера Алексея Кучапина нашли 21 июля в съемной квартире в Киеве. Судмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти.

Смерть волонтера и руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина полиция расследует как умышленное убийство. Об этом в комментарии ZN.UA сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", – отметил замминистра и уточнил, что вскрытие было завершено в 11.30 23 июля. Он также подчеркнул, что вдова покойного может забрать его тело в Бюро судмедэкспертизы.

По словам Геращенко, через час после завершения вскрытия следователь Рустам Бондарь позвонил жене Кучапина и попросил ее прийти с документами к другому члену следственной группы – следователю Веронике Полищук. В 14.15 жена пришла и та отдала ей паспорт, идентификационный код и удостоверение Кучапина, выданное "Домом молитвы Киева". Сотрудница полиции объяснила, что с этими и своими документами следует идти в морг за справкой о причинах смерти, а затем – в прокуратуру за разрешением на выдачу и захоронение тела.

Согласно данным полиции, тело волонтера нашли 21 июля в съемной квартире в Киеве. Судмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли таблетки и оставленную на столе записку, содержание которой не раскрывается.

Также в полиции отметили, что на момент обнаружения мужчина был мертв уже около пяти дней.

Друг умершего Захария Керстюк в Facebook сообщил, что волонтер исчез при странных обстоятельствах – Кучапин сказал, что уезжает по делам в Днепр при помощи сервиса BlaBlaCar. Но, как отмечает Керстюк, в самом сервисе заявили, что волонтер не заказывал в этом месяце у них поездки.

Алексей Кучапин был известным волонтером, который помогал бездомным, сиротам, инвалидам и пожилым людям. Керстюк отмечал, что в последнее время он занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам.

Кроме того, по словам Керстюка, волонтер критиковал социальный департамент Киевской городской госадминистрации за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали.