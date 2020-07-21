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Заммэра Черкасс назвал фамилию человека, который мог заказать его убийство

16 июля стало известно, что правоохранители инсценировали гибель заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара. По подозрению в заказе его убийства задержали депутата горсовета Максима Шадловского. Ботнар заявил, что "бенефициаром" мог быть другой человек – владелец компании, занимающейся вывозом мусора.

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Ботнар предполагает, что его могли заказать из-за конфликта с компанией по вывозу мусора
Ботнар предполагает, что его могли заказать из-за конфликта с компанией по вывозу мусора
Фото: Юрій Ботнар / Facebook

Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар считает депутата горсовета Максима Шадловского, задержанного по подозрению в заказе его убийства, политической крышей настоящего заказчика. Об этом Ботнар заявил 20 июля на пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook.

"Не считаю, что Шадловский является конечным бенефициаром этого заказа. Связываю это покушение с моей деятельностью, политической, служебной, антикоррупционной. Поскольку и я, и наша команда последовательно голосовала за расторжение соглашений с фирмой "Новое качество", которая принадлежит Андрею Бортнику. Говорю об этом публично", – сказал чиновник.

С компанией "Новое качество" городские власти Черкасс подписали соглашение о вывозе мусора и содержании домов. По мнению Ботнара, после заключения договора возникла проблема "с заоблачными тарифами" и качеством услуг.

Заммэра утверждает, что за владельцем компании стоят "уголовные бизнес-группировки".

https://www.facebook.com/yuriibotnar/videos/954936374920248/

16 июля мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что его заместитель Ботнар с вечера 15 июля не выходит на связь и дома его нет. Облуправление Национальной полиции начало уголовное производство по заявлению родственников чиновника. Вечером того же дня Госбюро расследований проинформировало, что было инсценировано убийство Ботнара, предполагаемый заказчик, депутат Черкасского городского совета, задержан. Сообщалось, что речь идет о Шадловском.

Теги: Черкассы, убийство, Юрий Ботнар, покушение, горсовет, мусор, подозрение
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