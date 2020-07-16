Мэр Черкасс сообщил об исчезновении своего заместителя

В полицию Черкасс подали заявление об исчезновении заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара, который не выходит на связь со вчерашнего дня, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что со вчерашнего дня на связь не выходит его заместитель Юрий Ботнар.

"Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера около 19.30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится", – написал Бондаренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что заявление о пропаже Ботнара в правоохранительные органы уже написали.

"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или в полицию", – добавил городской голова.

В Facebook Ботнара написано, что он также является депутатом областного совета и руководителем областной организации ВО "Свобода".