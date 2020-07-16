Мэр Черкасс сообщил об исчезновении своего заместителя

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что со вчерашнего дня на связь не выходит его заместитель Юрий Ботнар.
"Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера около 19.30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится", – написал Бондаренко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что заявление о пропаже Ботнара в правоохранительные органы уже написали.
"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или в полицию", – добавил городской голова.
В Facebook Ботнара написано, что он также является депутатом областного совета и руководителем областной организации ВО "Свобода".