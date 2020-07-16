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Мэр Черкасс сообщил об исчезновении своего заместителя

В полицию Черкасс подали заявление об исчезновении заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара, который не выходит на связь со вчерашнего дня, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

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Ботнар пропал вчера вечером
Ботнар пропал вчера вечером
Фото: Юрій Ботнар / Facebook

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что со вчерашнего дня на связь не выходит его заместитель Юрий Ботнар.

"Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера около 19.30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится", – написал Бондаренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что заявление о пропаже Ботнара в правоохранительные органы уже написали.

"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или в полицию", – добавил городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3136126833172910&id=100003268733364

В Facebook Ботнара написано, что он также является депутатом областного совета и руководителем областной организации ВО "Свобода".

Теги: Черкассы, Юрий Ботнар, полиция, Анатолий Бондаренко, исчезновение
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