Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве. Днем ранее останки тела жертвы нашли в мусорном баке

18 ноября правоохранители сообщали, что в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Киеве нашли части человеческого тела. Личность погибшего не была установлена.

Подозреваемого в совершении преступления нашли в Дарницком районе столицы.

"Фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу, в ванной комнате расчленил тело и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома", – рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства и намерены ходатайствовать в суде о его аресте. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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