Полиция начала расследование по факту взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области

Взрыв на газораспределительной станции в Харьковской области полиция расследует как нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях. Правоохранители сообщают о девяти пострадавших, а Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям – о восьми.

По факту взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области правоохранители начали расследование. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции 28 октября.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах). Максимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей, – тюремное заключение на срок от двух до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Взрыв на станции произошел 28 октября. Погибло двое человек. Полиция сообщила о девяти пострадавших, а Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям – о восьми.

По данным Харьковского горсовета, некоторые из пострадавших – в критическом и крайне тяжелом состоянии, они доставлены в харьковскую и дергачевскую больницы.

Возгорание, возникшее после взрыва, ликвидировали.