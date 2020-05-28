Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в подрыве банкомата в Черкасской области и краже 400 тыс. грн

По данным полиции, один из задержанных был депортирован из Украины, но в апреле он вернулся в страну уже под другой фамилией.

Полицейские Черкасской области задержали двух иностранцев, которые подозреваются в подрыве банкомата в селе Шевченково Звенигородского района, сообщила пресс-служба полиции 28 мая.

Взрыв произошел 19 мая. Он был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат, была разрушена, отметили в полиции. Злоумышленники забрали из терминала более 400 тыс. грн.

"Во время отработки места происшествия под обломками здания эксперты обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли выйти на след злоумышленников. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, ведь эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови", – рассказал врио начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черкасской области Иван Горбунов.

Изучив видео с камер наблюдения, полицейские установили, что подозреваемые передвигались на автомобиле марки Mercedes с иностранной регистрацией. Один из них, как установило следствие, проживает в Житомирской области, другой – в Ивано-Франковской. 27 мая подозреваемых задержали по месту их проживания. В спецоперации участвовали бойцы КОРД.

Подозреваемых задержали 27 мая. Фото: npu.gov.ua

Во время обысков полицейские обнаружили у подозреваемых часть похищенных из банкомата денег, газовый баллон, наркотические средства, а также автомобиль Mercedes.

Задержанным объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, один из задержанных в начале года был депортирован из Украины, но в апреле вернулся обратно уже под другой фамилией.

Во время допроса, фрагмент которого опубликовала полиция, другой подозреваемый сообщил, что приехал в Украину "9–10 месяцев назад". Отвечая на вопрос, с какой целью, он сказал, что "как турист, отдыхать".

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