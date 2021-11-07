Полиция задержала харьковчанина, который изнасиловал квартирантку

Утром 5 ноября правоохранители получили информацию о том, что в одной из многоэтажек владелец квартиры изнасиловал квартирантку 1994 года рождения. Злоумышленника полиция задержала на следующий день на рынке, который находится на улице Героев Труда.

"58-летний житель села Красный Кут ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в 1998 году. В настоящее время мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября", – рассказали в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

В полиции добавили, что мужчина признался в совершении преступления, ему планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.