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В Харькове у входа в торговый центр обнаружили самодельную взрывчатку – полиция

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова, сообщили в полиции Харьковской области.

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Самодельное взрывное устройство обнаружили у торгового центра 17 февраля
Самодельное взрывное устройство обнаружили у торгового центра 17 февраля
Фото: 2day.kh.ua

Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство у входа в торговый центр в Харькове. Об этом 17 февраля проинформировал пресс-центр полиции Харьковской области.

"Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1.05", – подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты обезвредили его.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/2769440083153938

Теги: Украина, Харьков, полиция, взрывчатка, торговый центр, правоохранители
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